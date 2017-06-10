أحمد خميس

أبلغ مواطن مخفر ميدان حولي بسرقة لوحات مركبة تعود ملكيتها إلى إحدى شركات المقاولات، وقدم المواطن ـ ويعمل ممثلا قانونيا للشركة ـ رقم اللوحات، لكنه لم يتهم أحدا.

كمبيوترات الشاحنة طارت

قدم مواطن يحمل توكيلا عن إحدى الشركات التجارية بلاغا الى مخفر ميناء عبدالله أفاد فيه بسرقة كمبيوترات شاحنة تنكر تملكها الشركة. وقال: ان السرقة وقعت اثناء وقوف الشاحنة في حوطة الشركة.

مجهول سرق هاتف البدون

اتهم شخص من فئة غير محددي الجنسية مجهولا بسرقة هاتفه النقال، وقدم المدعي في بلاغ قدمه الى مخفر علي صباح السالم رقم الهاتف المتسلسل.

وفاة بنغالي من دون جواز سفر

قدم بنغالي بلاغا الى مخفر ميناء عبدالله افاد فيه بوفاة وافد من جنسيته. وقال: ان المتوفى تعرض لوعكة صحية نقل على اثرها الى مستشفى العدان حيث لفظ انفاسه الاخيرة، وذكر المبلغ ان المتوفى ليس لديه جواز سفر ولا بطاقة مدنية.