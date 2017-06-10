هاني الظفيري

تدخل رجال المرور والإطفاء أمس الأول لإنهاء الاختناق المروري الذي شهده طريق الدائري السادس والذي امتد لساعة اثر انقلاب شاحنة وتسبب الحادث في اصابة السائق وتم نقله الى مستشفى الجهراء ووصفت حالته بالمستقرة.

وقال مصدر أمني ان بلاغات عديدة تلقتها غرفة عمليات الداخلية عن تعطل حركة الدائري السادس باتجاه الجهراء وتحديدا بالقرب من السكراب ومنطقة سعد العبدالله وعلية توجه مركز إطفاء الحرفي الذي حاول رجاله بالتعاون مع قطاع المرور فك الاختناق المرور الذي تسبب في وقوف المركبات لأكثر من 60 دقيقة وذلك بسبب حجم الشاحنة الكبير الذي أعاق سرعة التعامل مع الحادث.

ومن جانب آخر، فقد كتبت النجاة لمواطن بعد انقلاب سيارته في الرقة بعد انقلات مقود المركبة منه وتعامل مع الواقعة رجال دوريات النجدة وتم رفع تقرير بالواقعة.