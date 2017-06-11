مواطن يحبط سرقة آلية بلدية

محمد الجلاهمة أحمد خميس

أغلق رجال مباحث الفروانية ملفات 3 قضايا سطو مسلح وقضية سرقة مركبة، وذلك بعد ان تحلى 3 وافدين من الجنسية المصرية بالشجاعة وتمكنوا من الإمساك بشخص مسلح دخل الى فرع جمعية الرحاب حاملا سلاح أم صجمة محاولا السطو، إذ استطاع 3 وافدين مصريين يعملون في جمعية الرحاب الإمساك باللص والذي كشف عن شريكه في الجريمة واعترف اللصان، الأول يقيم في العمرية والثاني في خيطان بأنهما ارتكبا 3 جرائم سطو: الأولى استهدفت صيدلية في الفروانية والثانية استهدفت فرع جمعية العمرية والثالثة حملت عنوان شروع في السطو، والرابعة جريمة سرقة مركبة بوضعية تشغيل.

إلى ذلك، ثمن مصدر أمني شجاعة الوافدين المصريين الذين أمسكوا باللص.

وبحسب مصدر امني، فإن عمالا في جمعية الرحاب أبلغوا عمليات الداخلية بأنهم أمسكوا بلص دخل الى الجمعية، حيث كان يرتدي بشتا وفي يده مسدس محاولا السطو على إيرادات الفرع، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ رجال الأمن، وتم الإمساك بالشاب والاستماع الى إفادات المجني عليهم، قال أحدهم ويعمل كاشيرا انه فوجئ بشخص يدخل ويشهر سلاحا ويطلب ان يسلمه ما بحوزته ليقوم زميلاه بشل حركته والإمساك به.

وأضاف المصدر: اقتيد اللص الى مباحث الفروانية حيث ربطوا بين القضية في تفاصيلها والقضية التي شهدتها جمعية العمرية ليتم إخضاع المتهم للتحقيق فاعترف بأنه هو وآخر كان ينتظره خارج الجمعية ارتكبا واقعة السطو على فرع جمعية العمرية وسرقا 550 دينارا بذات السلاح.

وانهما قاما بالسطو على صيدلية وسرقا مركبة كانت في وضعية تشغيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى منزل المتهم الثاني والذي كان ينتظر زميله خارج فرع الجمعية بالمركبة المسروقة وتم عرض المتهمين على كاشير جمعية العمرية والصيدلي ليتعرفا عليهما.

على صعيد آخر، أحبط مواطن سرقة أحداث لآلية خاصة ببلدية الكويت كانت ستستغل في إتلاف مركبات وأملاك دولة وبحسب مقطع متداول على مواقع التواصل فإن الأحداث كسروا الآلية وكانوا يقودونها وفيما اعترضهم المواطن تركوها في وضعية تشغيل وهربوا إلى جهة غير معلومة.