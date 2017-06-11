مشاري المطيري

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية اللواء صالح العنزي رفع مذكرة إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء ابراهيم الطراح تضمنت إبعاد متحرش عربي إلى موطنه على ان يرفع اللواء الطراح المذكرة الى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري.

وجاءت مذكرة إبعاد الوافد بعد أن ضبط متلبسا بالتحرش بالنسوة عن طريق لمس أجزاء حساسة من اجسادهن ومن ثم يتأسف باعتباره غير متعمد.

وبحسب مصدر امني فإن مدير أمن الفروانية اللواء ركن صالح العنزي تلقى عدة شكاوى من مواطنات ووافدات تفيد بوجود وافد من جنسية عربية يقوم بالتحرش بهن عن طريق لمس أماكن حساسة في منطقة الفروانية، حيث امر رجاله بسرعة ضبطه وتم عمل كمين له.

وقال مصدر امني ان الوافد ضبط خلال قيامه بالتحرش بسيدة عربية وبذات الطريقة التي تلقى بشأنها مدير الامن شكاوى.