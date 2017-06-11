هاني الظفيري

شرع رجال مباحث العاصمة في البحث عن شخص قام بدهس طفل من مواليد 2005 في منطقة شمال غرب الصليبخات ولاذ بالفرار الى جهة غير معلومة وتم تسجيل قضية دهس ووفاة وهروب.

وقال مصـــدر أمـــني ان بــلاغا ورد الى غرفة عملـــيات الداخلية عن وجود حالة دهــــس لطــفل في منطقة شمال غرب الصليبخات وتحديدا في قطعة 2، وعليه توجه رجال النجدة والأمن العام الى الموقع، وأفاد المســعفون بأن الطفل مواطن قد فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به. وأضاف المصدر أن الحادثة وقعت أمام أحد المباني قيد الإنشاء، وأحيلت الواقعة الى التحقيق في ملابساتها من قبل رجال المباحث في محاولة لرصد المتهم ونقلت الجثة عن طريق رجال الأدلة الجنائية.

من جهة أخرى، وقع حادث تصادم عنيف بين مركبتين بين المقبرتين وأسفر الحادث عن وفاة سيدة وإصابة 3 أشخاص بينهم طفل، وقال مصدر أمني إن عمليات وزارة الداخلية أبلغت عن وقوع حادث تصادم ثنائي بين المقبرتين، حيث تبين أن الحادث عبارة عن مركبة بها المتوفاة وشخص مصاب، أما المركبة الثانية ففيها 3 أشخاص رجل وامرأة وطفل وخرجت السيدة التي كانت في المركبة الثانية بلا إصابات.