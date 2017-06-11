هاني الظفيري

كاد لص أن يظفر بمحتويات تجوري زنته 120 كيلوغراما لولا أن جار المجني عليه خرج فجأة من الشرفة ليقوم اللص بترك غنيمته والهرب الى جهة غير معلومة، تاركا الجمل بما حمل أو بالأحرى تاركا التجوري الذي تمكن من سرقته والخروج به، هذا ولم يكتف الجار بإحباط واقعة سرقة جاره وإنما أيضا التقط رقم مركبة الجاني وقدمها الى أجهزة الأمن.

فيما أكد مصدر أمني أنه تبين بعد الاستعلام عن لوحة مركبة الجاني أنها مسروقة، وبالتالي فإن وزارة الداخلية ستبدأ البحث سعيا وراء لص تخصص في سرقة المركبات والمنازل.

هذا، وانتقل فريق من الأدلة الجنائية الى رفع البصمات من على التجوري الذي تركه اللص في حوش المنزل وهرب.

وكان مواطن قد تقدم الى مخفر شرطة سعد العبدالله وأفاد بأن منزله الكائن في قطعة 10 قد تعرض لمحاولة سرقة عن طريق الكسر امس السبت، موضحا أن الجاني دخل منزله وكسر باب الصالة الداخلي وصعد الى غرفة النوم وسرق «تجاوري» يزيد وزنه على 120 كيلوغراما تقريبا، وأنزله الى حوش المنزل، إلا أن أحد الجيران شاهده، فهرب اللص تاركا التجوري في حوش المنزل.

وأوضح المبلغ أن الجار شاهد الواقعة والتقط رقم لوحة مركبة اللص اليابانية وأمر وكيل النيابة بتسجيل جناية بمسمى دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة عن طريق الكسر.