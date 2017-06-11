محمد الجلاهمة

شهدت منطقة مزارع الوفـــرة مشـاجــرتــين حملتا عنوانا مشتركا وهو الاعتداء بالضرب وبتصنيف جنايات وجاءت القضية الأولى برقم 6/2017 والثانية 7/2017 وأسفرت المشاجرتان عن ايداع وافد سوداني غرفة الإنعاش واحتجز المتسبب في المشاجرة بنظارة مخفر الوفرة وهو أوغندي الجنسية أما المشاجرة الثانية فجار البحث عن المتهم وضبطه فيما أصيب المجني عليه وهو بنغالي بكسر في الساعد.

وفي التفاصيل وفيما يتعلق بالقضية الأولى، كان تقرير طبي قد ورد من مستشفى العدان بشأن وافد سوداني من مواليد 1981 وجاء فيه وجود جروح بالرأس استلزمت دخوله العناية المركزة.

واتهم صديق للمجني عليه وافدا أوغنديا بالاعتداء على صديقه السوداني وأمر وكيل النيابة بتسجيل جناية.

أما القضية الاخرى فتم تسجيلها وفقا لبلاغ من وافد بنغالي تقدم إلى مخفر الوفرة أفاد فيه بتعرضه لاعتداء بالضرب من قبل آخرين وأرفق تقريرا طبيا من مستشفى العدان جاء فيه وجود كدمة بالساعد الايسر وجرح سطحي بالشفة السفلية بالإضافة الى كسر باليد اليسرى واحيلت القضية لجهة الاختصاص.