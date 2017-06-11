هاني الظفيري

تمكن رجال الجمارك من احباط ضخ كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون التي وصل عددها الى نحو 14 الف حبة مخدرة وتم التحفظ عليها ورفع تقرير بالواقعة الى الجهات المسؤولة من قبل مراقب الجمارك محمد الحميدي ومساعده مبارك الشلاحي.

وقال مصدر امني ان رجال الجمارك اشتبهوا فجر امس بشاحنة قادمة من العراق وعند تفتيشها لم يتم العثور على شيء الا ان احد المفتـشين اشتبه بفـــوهة الشــاحنة العلوية وعند صعوده عثر بداخل فتحة الشــاحنة العــلوية على الحبوب مخبأة بأكيــاس وبحــصر الكمـــية تبين انها نحـــو 14 الف حبة مخدرة تصل قيمتها الى 32 الف دينار وتم اخطار الجهات المختصة.