محمد الجلاهمة

تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط أحد تجار الخمر المستوردة.

وكانت قد وردت معلومات إلى مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية تفيد بأن المدعو (ر. ي. م) يتاجر بالمشروبات الروحية المسكرة، وتم التأكد من صحة وجدية تلك المعلومات، وعليه تم استصدار الاذن القانوني اللازم من النيابة المختصة، وتم تشكيل قوة من رجال المباحث إدارة العمليات وتم الانتقال إلى منزل المدعو أعلاه وتم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المشروبات الروحية المسكرة المستوردة مختلفة الأنواع والأحجام والتي يجلبها من الخارج.

وبمواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة له اقر واعترف بأن الكمية المضبوطة له وتخصه، وعليه تم تحريزها وجار عمل اللازم.