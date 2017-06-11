محمد الجلاهمة

أحيلت جثة وافدة نيبالية من مواليد 1976 الى الطب الشرعي وانتقل وكيل نيابة الأحمدي الى موقع الانتحار للمعاينة وفتح تحقيقا للتأكد هل الواقعة انتحار أم جريمة، وتبين ان الغرفة التي تقيم فيها مغلقة من الداخل وكسر بابها عمدا.

وكان بلاغ قد ورد من عمليات مديرية أمن الأحمدي عن وجود حالة انتحار لخادمة نيبالية الجنسية في منطقة جابر العلي ـ ق3 وتم توجيه دورية المخفر لموقع البلاغ وتمت مشاهدة الجثة معلقة في غرفة فوق السطح بالسقف الحديد والغرفة مبنية من الألمنيوم وتم الاتصال على وكيل النائب العام الذي حضر لموقع البلاغ وتم ندب الأدلة الجنائية والطب الشرعي وتم رفع الجثة بواسطة إسعاف الطب الشرعي، وأفاد كفيل الوافدة وهو مواطن بأنه أحضرها منذ عدة أيام من مكتب بمنطقة الجليب.