عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة التمييز أمس حكمها بقضية «خلية الجهراء» المتهم بها خمسة أشخاص، حيث قضت برفض الطعون المقامة من النيابة والمتهمين في القضية وتأييد حكم محكمة الاستئناف بشأنها.

واشتمل الحكم على عدم قبول طعن المتهم الأول فهد محارب الملقب بـ «والي داعش» في الكويت وبذلك يتأيد حكم الاستئناف بحبسه 15 سنة و5 سنوات عن تهمتين أخريين، وبرفض طعن بقية المتهمين وتأييد حكم الاستئناف بشأنهم وهم همام العدواني الذي حصل على حكم بحبسه 15 عاما، وعلي الهبيش الذي حصل على 10 سنوات، وماجد العنزي الذي تم تغريمه مبلغ 3000 دينار لحيازته أسلحة، فيما تم رفض طعن النيابة العامة ضد عبدالعزيز السهلي الذي حصل على البراءة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على هؤلاء في العام 2014 حيث اتهمتهم بالانضمام إلى تنظيم محظور «داعش» والدعوة للانضمام إليه وجمع تبرعات له ولتنظيم «أحرار الشام» بالمخالفة للقانون، وبالمساس باستقلال البلاد وحيازة ورفع السلاح والتدريب عليه وحيازة واستعمال المفرقعات بغير الأحوال المرخص لها قانونا.

يذكر أن ثلاثة من المتهمين في القضية لم يتم الطعن على أحكام حبسهم بينهم محمد الدوسري الملقب بـ «أبو طلحة» ومواطنين آخرين بسبب وقف استئنافهم لصدور أحكام أول درجة ضدهم غيابيا.

كما أصدرت محكمة الجنايات امس حكمها بقضية المصري المتهم بالانضمام إلى تنظيم «داعش» ودهس عددا من الأميركيين في ضاحية عبدالله المبارك، حيث قضت بحبسه حبسا مؤبدا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم بعدما قام خلال أكتوبر العام الماضي عمدا بالاصطدام بمركبة الأميركيين بآلية ثقيلة تخص شركة المقاولات التي يعمل بها قاصدا قتلهم، ما أصابهم بجروح خطرة، وقد عثر رجال الأمن داخل الآلية التي يقودها على حزام ناسف ومواد تدخل في صناعة المتفجرات.