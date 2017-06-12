أحمد خميس

نفذ وافد هندي ما يمكن اعتباره طريقة حديثة للانتحار بأن ألقى بنفسه من أعلى جسر مشاة ليسقط على مقدمة مركبة وافد تونسي، ولفظ أنفاسه الأخيرة. وعلى الفور حضر وكيل النيابة وتمت معاينة الجثة وثبوت ان الوافد ألقى بنفسه عمدا مستغلا عدم وجود شبك يحول دون ذلك، وأحيلت جثة الهندي ويدعى وسيم الى الطب الشرعي.

وكان بلاغا قد ورد من عمليات العاصمة الى مخفر ضاحية عبدالله السالم عن وجود حالة انتحار على طريق المغرب السريع، فتم توجيه احدى الدوريات الى موقع البلاغ حيث شوهدت جثة الهندي ممددة في منتصف الطريق وتبين انه ألقى بنفسه من أعلى جسر المشاة، حيث سقط على مركبة يقودها وافد تونسي.

وأمر وكيل النيابة بتسجيل قضية انتحار وإحالة الجثة الى الطب الشرعي.