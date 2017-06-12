أحمد خميس

واقعة ربما تكون غريبة ونادرة من نوعها، إذ إن الطرف المعتدى عليه عسكريتان في وزارة الداخلية، فقد تقدمت وكيلة ضابط تدعى (أ.م) ووكيلة عريف تدعى (هـ.ب) وأبلغتا عن تعرضهما لتعد أثناء عملهما. وقالت المبلغتان إنهما كانتا موجودتين في سوق تجاري شهير لمنع التحرش، وإذ بشاب يدعى (م.ع) يقوم بالتعدي عليهما، وسجلتا قضية التعدي على موظف عام في مخفر شرطة الرقة. من جهة أخرى، تقدمت مواطنة الى مخفر شرطة الجابرية وسجلت قضية سب وقذف، وقالت إنها تعرضت للسب من قبل وافد عربي وذلك بمستشفى مبارك الكبير، وتم الاتصال بالمدعى عليه لكنه رفض الحضور وسجلت قضية وفقا لرغبة المبلغة.