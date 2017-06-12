هاني الظفيري

أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح بإحالة 3 خليجيين بواقع فتاتين ومواطنهما إلى مكافحة المخدرات لحيازتهم مواد يشتبه بأنها مخدرة الى جانب كونهم في حالة غير طبيعية.

وبحسب مصدر امني فإن احدى دوريات الامن العام وخلال جولة لها في منطقة السالمية رصدت مركبة رباعية الدفع يسير قائدها بها بشكل غير متزن. وعليه تم توقيف المركبة وتبين ان بداخلها كلا من «ب.ع» من مواليد 1995 خليجي وفتاتين الأولى تدعى «م.ص» من مواليد 1995 و«ف.ص» من مواليد 1996، وهما خليجيتان. وأضاف المصدر انه تم الطلب من الفتاتين والشاب النزول وتبين انهم في حالة غير طبيعية وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مواد يشتبه بانها مخدرة الى جانب 6 حبات لاريكا. واعترف الثلاثة بأنهم كانوا في جلسة تعاط.