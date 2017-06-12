ضبط 23 حبة لاريكا

هاني الظفيري

أحال رجال دوريات المهام الخاصة مواطنين الى الإدارة العامة للمكافحة بعد ضبطهما في احد مواقف ممشى مشرف الرياضي وبحوزتهم 23 حبة لاريكا مخدرة بالإضافة الى قطرات تستخدم لتناول المخدرات وتم رفع تقرير بالواقعة.

وفي منطقة خيطان ضبط رجال سرية المهام مغربيين كان بحوزتهما سيجارة حشيش جاهزة للتناول وقطرة عين وحاول الوافدان التوسل لرجال الدوريات لتركهما الا ان محاولاتهما باءت بالفشل وتمت إحالتهما الى جهة الاختصاص.

ومن جانب آخر، سقط آسيوي بـ 670 قنينة محلية في منطقة اشبيلية بيد رجال دوريات المهام الخاصة بعد ان حاول الفرار من الدورية الا ان رجال الأمن قاموا بإغلاق الطريق عليه وتم اكتشاف العدد الكبير من الخمور المحلية بالإضافة الى 3 زجاجات خمر مستوردة ومبلغ مالي كبير و200 دولار أميركي.

وقال مصدر امني ان الدولارات المضبوطة يرجح ان الآسيوي يروج بضاعته على جاليات أجنبية وليس آسيوية.