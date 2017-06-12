محمد الدشيش

أحال رجال نجدة محافظة الفروانية ثلاثة وافدين إلى الإبعاد الإداري لمخالفة قانون الاقامة.

وكان رجال أمن دوريات نجدة الفروانية واثناء سيرهم على طريق الدائري السادس مقابل الجليب مساء أمس اشتبهوا بميني باص محمل بالآسيويين وعند استيقافه تم الاستعلام عن سائق الباص وجميع الركاب تبين أن ثلاثة منهم وهم بنغلاديشيان وسيرلانكي منتهية اقامتهم.

من جهة أخرى، غط مواطن في نوم عميق فأكمل نومته وحلمه في نظارة مخفر الشرطة، وكان المواطن استوقف مركبته قرب مواقف سيارات احدى مدارس منطقة ابوحليفة بعد منتصف ليلة أمس وعند معاينته تبين أنه متعاط وعثر بمخبأة ثيابه على حبتين من نوع امفيتامين.

رجال الأمن بمحافظة الأحمدي واثناء قيامهم بجولة امنية اعتيادية وبمرورهم قرب مسافط سيارات مدرسة بمنطقة ابوحليفة اشتبهوا في وجود مركبة متوقفة اسفل كيربي بالمواقف وعند الاقتراب منها شاهدوا وجود شخص بها وكأنه يعاني من شيء وبفتح باب السيارة والحديث معه تبين أنه متعاط للمخدرات ما دفعهم إلى تفتيش ذاتيا ليعثروا على حبتي امفيتامين.

ألقى عناصر الأمن القبض على المواطن العشريني وتمت إحالته مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.