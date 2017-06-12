محمد الجلاهمة

انتقل عدد من رجال الأدلة الجنائية الى منزل عسكري في الحرس الوطني بمنطقة سعد العبدالله لرفع الآثار التي يمكن ان تكون للص مجهول قد تركها خلفه، وجاء انتقال رجال الادلة في اعقاب تقدم عسكري الى مخفر سعدالعبدالله وابلغ عن تعرض مسكنه للسرقة عن طريق الكسر حيث دخل الجاني منزله بعد كسر الباب الرئيسي ثم صعد الى غرفة النوم بالدور الاول، واخذ «تجوري» حديديا به مستندات رسمية ومبلغ 30 دينارا، بالاضافة الى جهاز آيباد.

واضاف ان اللص دخل غرفة التبديل وسرق مجوهرات تصل قيمتها الى 900 دينار. من جهة اخرى، ابلغ مواطن مخفر الصباحية بسرقة هاتفه النقال خلال تواجده في جمعية المنطقة ولم يتهم احدا بالسرقة. من جهة اخرى، ابلغ مواطن مخفر علي صباح السالم بسرقة هاتفه الذكي ولم يتهم احدا. وفي مخفر النقرة قدم وافد اردني بلاغا افاد فيه بسرقة مركبته اليابانية من قبل مجهول، وقال ان الواقعة حدثت امام منزله حيث كانت المركبة متوقفة. وفي مخفر النقرة ايضا قدم وافد مصري بلاغا افاد فيه بسرقة لوحات مركبته من قبل شخص مجهول خلال توقفها امام منزله.