أحمد خميس

فتح رجال مباحث الجهراء تحقيقا للوصول الى هوية لص مجهول كسر بوابة محل للهواتف وسرق من داخله 11 هاتفا ذكيا، وتم التحفظ على كاميرات في المحل وثقت الجريمة واظهرت اللص الملثم فيما انتقل رجال من الادلة الجنائية لرفع البصمات. وبحسب مصدر امني فإن وافدا مصريا يعمل في احدى شركات بيع الهواتف ابلغ عن سرقة محل تابع للشركة في «صناعية الصليبية» عن طريق الكسر، وقال ان السرقة شملت اجهزة آيفون عادي وبلس بالاضافة الى مبلغ 700 دينار، وامر وكيل النيابة بتسجيلها قضية برقم 57/2017 جنايات الصليبية.

من جهة اخرى ابلغ شخص من غير محددي الجنسية اجهزة الامن بتعرضه لتزوير في محرر بنكي حيث سرق مجهول 300 دينار من حسابه الشخصي في احد البنوك التجارية وسجلت قضية.