عبدالله قنيص

تمكنت فرقة مكافحة ظاهرة التسول التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من إلقاء القبض على 10 متسولين من جنسيات مختلفة منذ بداية شهر رمضان حتى امس، وتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق المتسولين وكفلائهم، حيث يجري ترحيل المتسولين وعدم منح كفالات بحق الكفلاء.

تأكيدا لما اشارت اليه «الأنباء» امس أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا من إلقاء القبض على مواطنين أحدهما شرع في سلب فرع إحدى الجمعيات بالقوة واعترف بأن له شريكا قاما معا بعملية سلب في منطقة أخرى.