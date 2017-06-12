عبدالله قنيص

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد حكم الجنايات بالامتناع عن النطق بعقاب موظف مرور متهم باختلاس أصل معاملة والتزوير في معاملة نقل ملكية مركبة. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم - بصفته موظفا عاما في شعبة المركبات في إدارة المرور - تهمة اختلاس أصل معاملة نقل ملكية مركبة والمسلمة إليه بسبب وظيفته وارتكب تزويرا في أصل معاملة نقل ملكية سيارة بجعلها واقعة مزورة بقيام نقل ملكية السيارة إلى شخص آخر بتزوير توقيع مالك السيارة الحقيقي.

وأنكر المتهم ما اسند إليه من اتهام، مؤكدا أن تسلم ملفات المعاملات يقوم به عامل في نهاية الدوام ويسلمها إلى الارشيف بطريقة ودية.

«الداخلية» : إبعاد 10 متسولين وضبط لصّي «التعاونيات»

تمكنت فرقة مكافحة ظاهرة التسول التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من إلقاء القبض على 10 متسولين من جنسيات مختلفة منذ بداية شهر رمضان حتى امس، وتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق المتسولين وكفلائهم، حيث يجري ترحيل المتسولين وعدم منح كفالات بحق الكفلاء.

تأكيدا لما اشارت اليه «الأنباء» امس أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا من إلقاء القبض على مواطنين أحدهما شرع في سلب فرع إحدى الجمعيات بالقوة واعترف بأن له شريكا قاما معا بعملية سلب في منطقة أخرى.