محمد الجلاهمة

أغلق رجال المباحث الجنائية وتحديدا قوة مباحث الشويخ قضية سرقة مركبة معطلة بعد 3 اشهر من سرقتها وذلك بعد عودة اللص من موطنه حيث اقتيد الوافد بمجرد وصوله الى البلاد قادما من موطنه ليسرد تفاصيل سرقته المركبة ومن ثم مغادرته الى موطنه بعد 4 ساعات من بيعه للمركبة المسروقة.

وكان مواطن قد تقدم الى مخفر شرطة الشويخ الصناعية وابلغ عن تعرض مركبته للسرقة من شخص مجهول خلال توقفها عند احد الكراجات للتصليح وبعد يومين راجع الكراج فلم يجد سيارته.

وقال المصدر: فور تسجيل المواطن لبلاغ السرقة حتى تم فتح تحقيق والاستعانة بكاميرات مراقبة ليتم التقاط رقم ونش قام بحمل المركبة حيث تم توقيف قائد الونش وبإجراء التحريات حول الواقعة أسفرت التحريات عن أن مرتكب الواقعة يدعى ص ح ع 1979 مصري الجنسية، وانه قام بسرقة المركبة محل التحقيق من منطقة الشويخ الصناعية وبيعها في سكراب السالمي.

وعلى ضوء تلك التحريات تم ضبط المركبة في سكراب السالمي وتم إصدار امر إلقاء قبض على المتهم وتعميم اسمه على المنافذ ولدى وصوله البلاد امس الاول تم التحفظ عليه ومخاطبة مباحث الشويخ بوصول اللص ومن ثم ضبطه فور دخوله البلاد وبمواجهته بالواقعة وبالتحريات أقر بها وقرر أنه استعان بونش ليتمكن من نقلها من منطقة الشويخ الى منطقة السكراب، وانه قام ببيعها على انها سكراب، هذا وجار إحالة المتهم مع المركبة المسروقة حيث الاختصاص.