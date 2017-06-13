اخمد رجال الإطفاء حريقا اندلع في حوش بمنطقة السالمية، وكان بلاغ قد ورد الى غرفة العمليات بالحريق وعلى الفور تم تشكيل مجموعات إنقاذ وتهوية ومكافحة وتمت محاصرة الحريق ومكافحته والحد من انتشاره ومنع وقوع كارثة محققة، وتبين ان الحوش كان يستخدم كورشة حدادة وأصباغ وتخزين مواد وما شابه ذلك وتم اخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

من جهة اخرى تعامل رجال اطفاء مع حريق بناية في الفروانية وكانت عمليات الداخلية قد تلقت بلاغا فجر امس يفيد بوقوع حريق بعمارة في الفروانية وعلى الفور تم توجيه مركز إطفاء الفروانية اساسيا بقيادة المقدم عبدالرحمن البصير وإسناد من مركز إطفاء العارضية بقيادة المقدم بدر الكندري وعند وصول فرق الإطفاء تبين ان العمارة مكونة من 5 ادوار وقام رجال الإطفاء بتشكيل فرق إنقاذ ومكافحة وتم اخلاء العمارة التي كانت مأهولة بالسكان واستخدام السلم الهيدروليكي في عملية الإنقاذ وعند دخول فرق الإطفاء تبين ان الحريق في الدور الثالث وهو عبارة عن شقة تستغل كمشغل خياطة والنصف الآخر من الشقة يستغل لسكن العمال والعمارة بأكملها تستخدم لنفس الغرض، وتفتقد إجراءات السلامة الوقائية لعدم وجود مخارج للمبنى ووجود تقاطعات كثيرة وهي أسباب شكلت عوائق لرجال الإطفاء الذين قاموا بمكافحة الحريق وإخماده واقتصرت الخسائر على الماديات فقط .

‏‫وتواجد في موقع الحادث رجال أمن الفروانية والطوارئ الطبية وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.