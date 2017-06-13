استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في مكتبه بمقر وزارة الداخلية (مبنى نواف الاحمد) بمنطقة صبحان امس الاثنين سفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز، ورحب الجراح بالسفير السعودي، مشددا على تميز العلاقات الكويتية ـ السعودية، موضحا العلاقة الأخوية الوثيقة بين القيادتين في البلدين الشقيقين وتم خلال اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات الأمنية التي تهم الجانبين.

كما استقبل الجراح سفيرنا لدى الجمهورية الليبية السفير مبارك العدواني، وتبادلا الأحاديث الودية وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز الروابط بين الكويت وجمهورية ليبيا.

كذلك استقبل سفير جمهورية جنوب افريقيا لدى الكويت مزوليسا بونا، تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الأمنية المختلفة.