هاني الظفيري

أمر وكيل نيابة الفروانية بإدراج اسم وافد هندي على عموم المنافذ بهدف منعه من مغادرة البلاد، وذلك على خلفية شكوك تتعلق بإقدامه على قتل زوجته والهرب إلى جهة غير معلومة، فيما قال مصدر أمني إن الزوج الهارب سيحل لغز إقدامه على قتل زوجته وسط شكوك بأن تكون الجريمة بسبب الخيانة، إذ تبين أن الشقة التي يقيم فيها الزوجان يشاركهما فيها شخص آخر.

وتبين من خلال معاينة موقع الجريمة وجود آثار عنف على المجني عليها وكذلك وجود آثار عنف في محيط الشقة وهو ما يرجح وقوع مشاجرة زوجية عنيفة أدت الى أن يقوم الجاني بقتل زوجته.

كذلك وضع شريك السكن في موضع الاشتباه وتم التحفظ على إثباته الشخصي، للتأكد من عدم وجود أي علاقة له بالجريمة.

وبحسب مصدر أمني، فإن وافدا هنديا من مواليد 1989 ابلغ عمليات الداخلية بأن سيدة تقيم مع زوجها في سكن يشاركهما فيه، قد وجدها جثة هامدة، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ عدد من رجال المباحث والأدلة الجنائية والطب الشرعي الى جانب وكيل النائب العام، وتبين من معاينة موقع الجريمة ان المجني عليها من مواليد 1981 وتبين من التحقيقات أن الجريمة وقعت فيما لم يكن شريكهما في السكن متواجدا، وسجلت قضية بعنوان قتل عمد وبرقم 68 /2017 جنايات خيطان.