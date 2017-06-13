أحمد خميس

فتح رجال مباحث حولي تحقيقا للوصول الى هوية لصين مجهولين سلبا مركبة وافد هندي بعد تهديده بكلبشة باعتبارهما مباحث في منطقة الجابرية، وتم تعميم اوصاف مركبة المجني عليه وهي المانية موديل 2012، وقال الوافد المجني عليه ان المتهمين كانا يتحدثان بثقة ولا يبعدان عن مخفر المنطقة الا بمسافة قريبة.

وبحسب مصدر امني فإن هنديا من مواليد 1974 قال في بلاغ الى مخفر الجابرية انه شاهد شخصين داخل مركبة فارهة يطلبان منه التوقف وشاهد في يد احدهما كلبشة، وتم ابلاغه بأن المركبة مسروقة وعليه مراجعة المخفر وقام احد اللصين بالصعود الى المركبة والانطلاق بها وحينما ذهب الهندي الى المخفر اكتشف انه كان ضحية للنصب والسرقة.

من جهة اخرى تقدم مواطن الى مخفر شرطة الزهراء وقال انه يعمل في احدى شركات البترول وان مركبته الفارهة التي يعود تاريخ صنعها الى العام 1989 ذات اللون الابيض سرقت من امام منزله ولم يتهم احدا.