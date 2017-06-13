أحمد خميس

في قضية تبرهن على اعتياد لصوص ارتكاب جرائم سرقة وتفننهم فيها، وفي القضية التي لا تخلو من الطرافة الفريدة من نوعها، تقدم وافد مصري الى مخفر النقرة مبلغا عن مجهول سرق مركبته اليابانية التي عرضها للبيع.

وقال الوافد انه عرض مركبته للبيع على احد المواقع الالكترونية، واتصل عليه شخص ابلغه انه يريد شراء المركبة، والتقيا بالنقرة وطلب اللص الذي وهم البائع انه سيشتري ان يجرب المركبة، واذ به يهرب بها الى جهة غير معلومة، وسجلت قضية وتم تعميم اوصاف المركبة وسجلت قضية سرقة مركبة عن طريق الحيلة.

من جهة اخرى، تقدم مصري الى مخفر السالمية وابلغ عن مجهول حطم زجاج مركبته الخلفي وسرق من داخلها هاتفين نقالين و70 دينارا وذلك خلال توقف المركبة مقابل سوق تجاري.