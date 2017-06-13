اصطياد تاجر خمور نيبالي بعد مطاردة على الأقدام في المهبولة

هاني الظفيري

أمر مدير عام مديرية امن الجهراء بإحالة سيدة خليجية و3 رجال خليجي ومواطنين الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لحيازة مخدرات وادوات تعاط.

وقال مصدر امني ان دورية لأمن الجهراء اشتبهت في مركبة بها المتهمون الثلاثة، وتبين ان من بداخل المركبة في حالة غير طبيعية، وبتفتيش المركبة والاشخاص الثلاثة تم العثور على ورق لف ولمبة بداخلها مادة بيضاء يشتبه في انها مواد مخدرة قبل استيقاف المركبة، وتم طلب اثباتاتهم وتبين انهم بحالة غير طبيعية، كذلك شوهدت قنينة صغيرة توجد ‏بداخلها مادة يشتبه في أنها مسكرة، وتم تفتيش المركبة وعثر على ‏ لمبة ‏داخلها مادة بيضاء ‏اللون ‏يشتبه في أنها مادة مخدرة، ‏كذلك عثر على كيس صغير توجد به مادة بيضاء اللون يشتبه في أنها مادة مخدرة وقنينة صغيرة توجد بها مادة يشتبه في أنها مادة مسكرة، ‏وبالاستعلام عنهم تبين ان احدهم مطلوب ‏مدين.

من جهة أخرى، ألقى رجال امن الأحمدي القبض على وافد نيبالي بعد الاشتباه به يسير في ساحة ترابية بالمهبولة، وكانت احدى الدوريات خلال جولة لها بالمنطقة قد اشتبهت في النيبالي من مواليد 1983، وكان بيده اليمنى عدد من الأكياس ويحمل حقيبة ظهر، وعند مشاهدته للدورية قام بإلقاء الأكياس والحقيبة ولاذ بالفرار، وتمت ملاحقته وضبطه والعودة الى نفس المكان، وتم تفتيش الأكياس والحقيبة وعثر بداخلها على 17 كيسا شفاف اللون يشتبه في ان به مواد مسكرة، واحيل الى جهة الاختصاص.