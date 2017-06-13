محمد الجلاهمة

سجل وافد مصري في مخفر شرطة خيطان قضية اعتداء بالضرب، وسجلت القضية بمسمى «جنايات» نظرا للتقرير الطبي الذي قدمه المجني عليه، والذي تضمن قطعا جزئيا بالوتر الرابط لاصبع السبابة.

وقال مصدر امني: ان وافدا مصريا من مواليد 1973 تقدم الى مخفر شركة خيطان وأفاد بأن هناك نسبا بينه وبين شقيقين يشاركانه في السكن، حيث قام المدعي عليهما بضربه باستخدام مطرقة خشبية، وقدم المجني عليه في ملف القضية تقريرا يوضح اثر اعتداء تسبب له في اصابة تستدعي علاجا لاكثر من 21 يوما.

من جهة اخرى، ابلغ وافد لبناني وزوجته مخفر الجابرية بتعرضهما للسلب والتعدي الخفيف من قبل مواطن واردنية، فيما قدم الاخيران بلاغا اتهما فيه الزوجين اللبنانيين بسبهما والتعدي عليهما.