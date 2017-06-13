محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط شخص من غير محددي الجنسية قام بسلب أحد المواطنين بالقوة.

وكانت المعلومات التي وصلت إلى رجال المباحث قد كشفت عن قيام شخص مجهول الهوية بسلب مبلغ 10000 دينار من مواطن بعد قيامه بسحب المبلغ من أحد البنوك وعودته إلى منزله.

وبعد رصد كاميرات مراقبة في أحد المنازل المجاورة لمنزل الشاكي تبين وجود شخص يجري على الأقدام وكانت بانتظاره مركبة وتعذر معرفة أرقام لوحاتها، وبعد تكثيف التحريات تم الكشف عن هوية مرتكب الواقعة والذي استخدم المركبة المبينة في تسجيل كاميرا المراقبة.

وبعد التأكد من المعلومات واتخاذ الإجراء القانوني اللازم تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الأول والمركبة المستخدمة واعترف بانه اتفق مع المتهم الثاني وهو شقيقه.

هذا، وتمت إحالة المتهم الأول والمركبة المستخدمة إلى جهة الاختصاص، وجار البحث عن المتهم الثاني لضبطه.