هاني الظفيري

‏نقل شخصان بحالة حرجة الى العناية المركزة في مستشفى الجهراء اثر حادث تصادم ثلاثي على طريق السالمي وتواجد في الموقع رجال النجدة والأمن العام والمرور.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد صباح امس عن وقوع حادث تصادم مروع بين ثلاث مركبات احداها شاحنة مما اسفر عن وقوع اصابتين وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف الى موقع الحادث الذي وقع على طريق السالمي وتحديدا قبل الجسر المؤدي الى الجهراء وتم سحب المركبات الى جانب الطريق لتسيير الحركة المرورية وجار ندب الخبير الفني لمعرفة الأسباب التي ادت الى وقوع التصادم.

من جهة اخرى، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد ‏بوقوع حادث ‏تصادم تحت جسر المسيلة وعلى الفور تم توجيه مركز اطفاء مشرف بقيادة المقدم أيمن الفرح وعند الوصول تبين ان التصادم وقع بين باص كبير نقل جماعي وباص صغير، وعلى الفور ‏باشرت فرق الإطفاء ‏عملها، حيث تبين أن هناك شخصا محشورا داخل الباص الصغير وقام رجال الإنقاذ باستخدام المعدات الهيدروليكية لتقطيع اجزاء المركبة لإخراج المحشور بالداخل ‏وبالفعل تمكنوا من إخراجه وتسليمه إلى الطوارئ الطبية التي كانت متواجدة في الحادث وتواجد أيضا رجال الأمن والمرور.