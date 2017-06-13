قضت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية بحبس متهم 18 شهرا مع الشغل والنفاذ لقيامه بإصداره بسوء نية شيكا بدون رصيد.

ترافع المحامي محمد القطان عن المجني عليه المستفيد أمام المحكمة وأثبت بدفاعه أن النيابة العامة وجهت إلى المتهم تهمة أنه أصدر بسوء نية الشيك المسحوب على أحد البنوك مبلغ 50 ألف دينار ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه، مشيرا الى أن جريمة إصدار الشيك دون رصيد أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه تتحقق متى أعطى الساحب للمستفيد شيكا توافرت له كل مقوماته القانونية إذ إنه بإعطاء الشيك للمستفيد مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع بوصفة أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات لا أداة ائتمان فيجب له الحماية المقررة في القانون التي أصبغها الشارع على الشيك بالعقاب عن هذه الجريمة.