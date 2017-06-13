عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات بحبس خليجي لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لقيامه بالإساءة لسمعة زوجة صديقه وتهديدها لحملها على إقامة علاقة غير شرعية معه.

وتعود وقائع الدعوى إلى العام الماضي حيث قام المتهم بسرقة رقم زوجة صديقه من هاتفه المتنقل مستغلا جهله وعدم إلمامه بالقراءة والكتابة، ثم قام بمحاولة التحرش بها، ولما صدته قام بإرسال رسائل صوتية وكتابية لرقمها عبر برنامج «واتساب» تضمنت ألفاظا خادشة للحياء تحط من سمعتها وشرفها وتسيء لزوجها، كما تضمنت تهديدا لها بالفضيحة عند ذويها ما لم ترد عليه، الأمر الذي دعاها لإبلاغ زوجها.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه استعمل الشبكة المعلوماتية بتهديد المجني عليها لحملها على الرد عليه، ووجه لها سبا على نحو يخدش شرفها واعتبارها دون أن يكون ذلك لاستفزاز سابق، وسب المجني عليه زوجها على نحو يخدش شرفه واعتباره على مرأى منها، وأرسل رسائل نصية وصوتية تضمنت عبارات وألفاظا ماسة بكرامتيهما.

وقال وكيل المجني عليهما المحامي إبراهيم البطحاني لـ«الأنباء» تعقيبا على الحكم، إن المجتمع بحاجة لمثل هذه الأحكام حتى نضع حدا للعناصر ذات الأفكار الشاذة التي تؤذي استقرار المجتمع والأسر، مشيرا إلى أنه سيتابع مجريات القضية أمام محكمة الاستئناف أملا بتغليظ عقوبة الجاني لتتناسب عقوبته مع الجرم الذي ارتكبه ويكون عبرة لغيره.

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 5 سنوات لمواطن اتهم بحيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي وسلاح وذخيرة دون ترخيص، وبرأته من الانضمام لتنظيم «داعش».