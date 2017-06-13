كثفت الاجهزة الامنية الميدانية من انتشار الدوريات الامنية في المناطق التي تعرضت لانقطاع مفاجئ لتيار الكهرباء بمحافظة حولي.

واوضحت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالداخلية انه حرصا من الوزارة على القيام بالمسؤوليات الموكلة لها بالمحافظة على الامن وتسهيل الحركة المرورية على الطرق، فقد تم العمل على تنفيذ الخطط المعدة مسبقا للتعامل مع حالة انقطاع التيار الكهربائي بشكل يحافظ على انسيابية الحركة المرورية ويحقق الامن والسلامة للجميع، وبينت الادارة انه تم ابلاغ الجهات الحكومية المختصة بهذه الحالات بالإضافة الى مراقبة التقاطعات الداخلية وعلى الطرق الرئيسية وتثبيت دورية امنية على كل تقاطع او اشارة ضوئية معطلة للعمل على تسهيل الحركة المرورية والمحافظة على الحالة الامنية.

واشارت الادارة الى ان العمل يجري حاليا على تشغيل الاشارات الضوئية المعطلة عن طريق مولدات كهربائية لحين عودة التيار الكهربائي، مؤكدة ان تقاطع العثمان بمنطقة حولي يعمل بشكل سليم، كما تم تشغيل تقاطع الدائري الثالث مع شارع القاهرة من قبل فنيين الكهرباء باستخدام مولد كهربائي ويجري العمل حاليا على تشغيل باقي الاشارات الضوئية.