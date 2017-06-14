مشاري المطيري

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط مقيم متهم بالنصب وممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكانت معلومات قد وردت للإدارة العامة للمباحث الجنائية تفيد بأن وافدا اطلق عليه «دنجوان» لوسامته يقوم بأعمال النصب والاحتيال على عدد من النساء وأخذ مبالغ مالية وممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل عمل (سحر وأحراز) وبناء على تلك المعلومات وبعد عمل المزيد من التحريات وجمع الاستدلالات والتي أكدت جميعها صحة المعلومات تمت مراقبته وعمل كمين له، وبعد أخذ الإجراء القانوني تم ضبطه وتفتيش مسكنه، حيث عثر على مبالغ مالية، وبسؤاله عما نسب إليه اقر واعترف بأنه يقوم باستدراج النساء واستطاع الاستيلاء على مبالغ طائلة منهن وقام بتحويل بعضها وصرف البعض الآخر، وتمت إحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.