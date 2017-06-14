محمد الجلاهمة - أحمد خميس

كشف حريق منزل في منطقة القرين عن وجود سلاحين وشوزن وكلاشينكوف وكمية من الذخيرة في المنزل الذي طالته ألسنة اللهب. ورجح مصدر امني توجيه تهم لصاحب المنزل متعلقة بحيازة اسلحة وذخيرة دون ترخيص، خاصة ان التراخيص لا تمنح للاسلحة الاتوماتيكية من نوع كلاشينكوف، وذلك تمهيدا لإحالته الى المحاكمة.

وبحسب مصدر امني، فإن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية يوم امس باندلاع حريق في منزل بالقرين. وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ رجال الاطفاء الذين سيطروا على ألسنة اللهب، ولكن عند معاينة موقع الحادث رصدوا آثارا لطلقات نارية، وعليه تم إخطار وزارة الداخلية، فسارع الى موقع البلاغ مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية بالانابة اللواء محمد الشرهان للوقوف على مصدر الطلقات ومن ثم تفتيش موقع الحريق ليعثر على سلاح كلاشينكوف وشوزن وذخيرة.

الى ذلك، اصدرت الادارة العامة للاطفاء بيانا بشأن الحريق، قالت فيه: بعد اندلاع حريق في منزل بمنطقة القرين فجر امس، ورد بلاغ الى مركز عمليات الاطفاء عن نشوب حريق منزل في منطقة القرين، وعلى الفور توجهت فرق اطفاء مركز القرين بقيادة المقدم علي الجدي ومركز مبارك الكبير بقيادة المقدم محمد جواد، وعند الوصول للموقع تبين أن الحريق يقع في الدور الارضي، وبالتحديد في بيت السلم، وكان هناك اشخاص محتجزون بداخل المنزل، وعلى الفور تم تشكيل فرقتي مكافحة وانقاذ، وبجهود رجال الاطفاء تم إنقاذ عائلتين مكونتين من 12 شخصا، وإخراج الجميع بسلام، وتمت مكافحة النيران واخمادها، فيما اصيب احد رجال الاطفاء وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حضر الى موقع الحادث نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص، كما تواجد في الموقع رجال الامن والطوارئ الطبية. وفتحت الادارة العامة للاطفاء التحقيق في ملابسات الحادث.