هاني الظفيري

تخلا زوجان عن كل معاني الإنسانية وتركا طفليهما محتجزين في شقة كانا يقطنانها في منطقة خيطان بعد أن أغلقا الباب عليهما دون أن تعرف الأسباب التي جعلتهما يتركان طفليهما اللذين لم يتجاوز عمريهما 4 و6 سنوات لولا تدخل رجال الفروانية بقيادة اللواء ركن صالح مطر وإشراف مباشر من قائد المنطقة العقيد صلاح الدعاس ورئيس مخفر خيطان العقيد ماجد السويط، الذين قاموا بتسليم الطفلين إلى جدهما، وجار تسجيل قضية تحت مسمى «الإهمال برعاية قاصر» بحق الأب والأم اللذين تبين انهما غادرا البلاد.

وفي تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة خيطان أن بلاغا ورد إلى رجال الأمن من قبل وافد مصري يفيد باختفاء ابنه وزوجته منذ صباح امس الأول، وعليه أمر اللواء مطر العقيد الدعاس رجاله باصطحاب المبلغ والتوجه إلى سكن الزوجين وهما من الجنسية المصرية في خيطان، فتبين قفل الباب على الطفلين، وقد قام الجد وهو المبلّغ بكسر الباب وعثر على الطفلين وهما في حالة ذعر وخوف، فتم الاستعلام عن والديهما وتبين انهما غادرا البلاد، وجار التحقيق في الواقعة.