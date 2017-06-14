هاني الظفيري

طعن موظف يعمل في قطاع مرور حولي مراجعا بـ «قلم» ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة، وتم تسجيل قضية تحت مسمى اعتداء بالضرب ضد المواطن الهارب.

وقال مصدر أمني إن بلاغا تقدم به مواطن إلى مخفر الجابرية وأرفق به تقريرا طبيا يفيد بالإصابات التي لحقت به من جراء الاعتداء الذي تعرض له من قبل موظف يعمل في مرور حولي، وأفاد المبلّغ بأن خلافا نشب بينه وبين الموظف الذي أمره بالخروج من إدارة قسم دفاتر المركبات ليتطور الحديث إلى قيام الموظف بسحب قلم وطعن المراجع في كتفه وبعد تدخل الموجودين لاذ الموظف بالفرار إلى جهة غير معلومة، وتم تزويد رجال الأمن ببياناته، وجار استدعائه والتحقيق معه فيما نسب إليه.