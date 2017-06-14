محمد الدشيش

تجدد مسلسل العنف والسلوك العدواني بين مجموعة شباب في منطقة الفحيحيل مساء أمس الأول بسبب «خلافات شخصية»، حيث نشبت مشاجرة بينهم وأصيب بعضهم إصابات خطيرة وتم إسعافهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقال مصدر أمني ان رجال الأمن تمكنوا من ضبط المتشاجرين، وإحالتهم إلى مخفر الفحيحيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

من جهة أخرى، ورد بلاغ إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع مشاجرة بين وافدين مقيمين في منطقة الوفرة، فهرعت على الفور دورية أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وقام رجال الأمن بفض المشاجرة وتبين أن وافدا أفريقيا اعتدى على راعي غنم سوداني بآلة حادة وأصابه إصابات

خطيرة وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.