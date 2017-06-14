محمد الجلاهمة

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن قاتل زوجته الهندية اتصل هاتفيا بأسرته وأبلغها بأنه قتل زوجته المزعجة، والتي تسببت له في مشكلات متعددة، وكانت تطالبه بالمال بشكل مرهق.

وبحسب المصدر الامني، فإن احد اقارب القاتل ابلغ رجال مباحث الفروانية الذين كانوا يكثفون جهودهم بحثا عن القاتل، وقال: ان اسرة القاتل ابلغته بأنه هاتفها واعترف بجريمته. واضاف ان القاتل قال انه سيسلم نفسه الى اجهزة وزارة الداخلية.

ومضى المصدر بالقول: حتى ظهر امس توقيت مثول الجريدة للطبع لم يكن المتهم قد سلم نفسه.

وكان الهندي قد اقدم على قتل زوجته وهرب الى جهة غير معلومة، فيما ابلغ احد اقارب المتهم «الداخلية» بالجريمة.