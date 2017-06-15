أحمد خميس

فتح رجال مباحث الاحمدي تحقيقا للوقوف على هوية ذئب بشري حاول افتراس وافدة فلبينية داخل مصعد بناية. وقال مصدر امني ان رجال المباحث بصدد الاستعانة بكاميرات قريبة من موقع الجريمة في محاولة لتحديد هوية الجاني الذي من المرجح ان يكون تحت تأثير المواد المخدرة او المسكرة وقت ارتكابه للجريمة.

وجاء فتح تحقيق بعد ان تقدمت الوافدة الفلبينية الى مخفر شرطة الفنطاس وسجلت قضية هتك عرض وسردت تفاصيل ما حدث لها بقولها انها تعرضت لهتك عرض من قبل شخص مجهول خلال صعوده معها داخل المصعد حيث قام بكتم فمها وضغط زر الدور الاخير وحاول انتزاع ملابسها لكنها قاومته مقاومة عنيفة وعندما فشل لاذ بالفرار. مشيرة الى ان المتهم كان يحمل في يده فأس هددها به وبعد صراخها تركه وهرب.وأمر وكيل النيابة بتسجيلها قضية بمسمى هتك عرض.