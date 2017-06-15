أحمد خميس

اضطر رجال الأمن الى إطلاق أعيرة نارية باتجاه كلب شرس قام بالتهجم على حارس جاخور وفشل صاحبه في السيطرة عليه، وهو ما دعاه إلى الاستعانة بالداخلية. هذا، وسجل إثبات حالة لتوضيح استخدامات الطلقات النارية باعتبارها عهدة لدى رجال الأمن، فيما أكد مصدر أمني ان رجال الأمن تعاملوا باحترافية خلال اطلاق النار خشية إصابة الحارس الذي وقع تحت انياب الكلب الألماني.

وبحسب مصدر أمني، فإن عمليات الداخلية وفيما تشير عقارب الساعة إلى الثانية والنصف من بعد منتصف ليل امس تلقت بلاغا من صاحب جاخور بأن كلبا بوليسيا ألمانيا خرج عن نطاق السيطرة وهجم على حارس الجاخور الهندي، وعلى الفور توجهت دورية إلى موقع الجاخور، وعليه تم اطلاق النار على الكلب واسعاف الشخص عن طريق اسعاف كبد رقم 274 وتبين ان اصابته متوسطة.