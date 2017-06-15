احمد خميس

أسعف بدون إلى مستـشفى العدان للعلاج من سحجات لحقت به الى جانب العلاج من خلع فـي الـكـتف وذلك اثر سقوطه من مركبة لصين سلباه بانشي وبقيين وذلك من داخل جاخور يمتلكه في الوفرة.

وفي التفاصيل وحسبما سجل في قضية حملت عنوان سرقة بدخول واقتحام غرفة انه فوجئ بالحارس يسـتـنـجـد بـه لإبلاغه بأن لصين داخل الجاخور، حيث سارع لإبعاد حلاله.

وكان شخص من غير محددي الجنسية ابلغ مخفر ميناء عبدالله بأن لديه جاخورا خط الوفرة كيلو 10 وكان يوجد بداخله بانشي وأنه فوجئ بشخصين لا يعرفهما يقتحمان الجاخور برباعية يابانية وأخذا البانشي وبقيين كانا بجوار الخيمة، فدخل معهما في مشاجرة، لكنهما ركبا مركبتهما وحاولا الفرار الا انه تعلق بنافذة المركبة محاولا الإمساك بقائد المركبة لكنه فشل وسقط على الأرض وأصيب بخلع في الكتف بالإضافة الى سحجات، وأمر وكيل النيابة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الجريمة وتسجيل قضية.