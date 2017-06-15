هاني الظفيري

أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح بإحالة مواطن من مواليد ١٩٧٧ إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد أن ضبطت بحوزته كمية كبيرة من المخدرات المتنوعة، وذكر مصدر امني أن دورية تتبع الأمن العام وخلال جولة لها اشتبهت في شخص على متن مركبته، حيث بدا في حالة غير طبيعية وبتفتيشه عثر بحوزته على 5 أكياس حجم وسط شفافة وبها مادة بنية اللون يشتبه في أنها مواد مخدرة (هيروين)، 4 أكياس حجم صغير شفافة وبها مادة بيضاء اللون يشتبه في أن بها مواد مخدرة (شبو)، 2 علبة زجاج دائرية الشكل وبداخلها مادة بيضاء اللون يشتبه في أنها مخدرة (شبو)، 224 حبة بيضاء اللون يشتبه في انها مؤثرات عقلية (لاريكا)، 100 حبة بيضاء اللون يشتبه في انها مؤثرات عقلية (فاليوم)، 90 حبة يشتبه في انها مؤثرات عقلية (ترامادول)، 97 حبة دائرية بيضاء اللون يشتبه في انها مؤثرات عقلية (كومادرين)، كيس شفاف وبه مادة عشبية اللون يشتبه في أنها مادة مخدرة (ماريغوانا)، 6 حبات يشتبه في أنها مؤثرات عقلية (ليروسيل)، 1 سيجارة ملفوفة يشتبه في انها مادة مخدرة (حشيش)، 4 أنصاف حبة بيضاء اللون يشتبه في انها مؤثرات عقلية وأدوات للتعاطي و3 لول، بالإضافة إلى قفشة محروقة.