محمد الدشيش

اتهم وافد مصري مجهولا بالتعدي عليه بالسب والقذف، وافاد في بلاغ قدمه الى مخفر النقرة بأن المدعى عليه اتلف مركبته عامدا وذلك خلال توقفها خلف احد المجمعات الشهيرة، وقدم رقم مركبة المجهول المدعى عليه.

وفي مخفر الفنطاس قدم وافد مصري بلاغا افاد فيه بتعرض مركبته لحريق اثناء توقفها مقابل سكنه في المهبولة، وقال ان الحريق كان بالطابق الخامس، وان قطعا خشبية مشتعلة وزجاجا مكسورا وقعت على مركبته وتسبب في اتلافها، وقدم تقريرا من الاطفاء يثبت ذلك.



من جهة اخرى، اتهم مواطن في الفنطاس وافدا عربيا بخيانة الامانة، وقال المواطن الذي يمتلك شركة للمقاولات إن الوافد استأجر منه ألف «جيك» ثم رفض اعادتها أو تسديد قيمتها، واحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.



وفي مخفر الصباحية اتهم مواطن مجهولا بإتلاف زجاج مركبته الخلفي، وقدم رقم المركبة التي كان يقودها المجهول واحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.