هاني الظفيري

قررت المحكمة الكلية تأييد قرار للإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية بحفظ قضية اتهم فيها طبيب مصري في مستشفى جابر الاحمد للقوات المسلحة بالإهمال والتقصير بحق مواطنة مصابة بالسكري ما تسبب في وفاتها.

وكان ذوو المواطنة قد تقدموا بتظلم الى المحكمة الكلية ضد قرار الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية بحفظ القضية ضد الطبيب «ش.ي» وانتفاء مسؤوليته عن وفاة والدتهم، وذلك لانتفاء أركان الجريمة استنادا الى تقرير لجنة من اساتذة كلية الطب في جامعة الكويت رأت ان الطبيب لم يقصر في واجبه المهني وقام بدوره في رعاية المريضة والعناية بها حتى خرجت بسلام من المستشفى ثم تعرضت بعد ذلك لانتكاسة تسببت في وفاتها.