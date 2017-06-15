أعلنت وزارة الداخلية عن انها قررت تمديد استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية (كلية الشرطة) أسبوعا إضافيا لدورة الطلبة ضباط اختصاص دفعة (29) من حملة الشهادة الجامعية وذلك حتى يوم الخميس الموافق 22/ 6/ 2017، ويتم استقبال الراغبين بالالتحاق في تمام الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا في إدارة التسجيل والقبول بوابة رقم (4) صالة الشهداء.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني التي يرأسها العميد عادل الحشاش انه تمت إضافة تخصص علوم مكتبات ومعلومات وتخصص محاسبة ضمن التخصصات المدرجة على ألا يقل التقدير عن جيد جدا لإتاحة مزيد من الفرص للشباب الجامعي بوصفهم رافدا مهما من روافد تطوير العمل الأمني.