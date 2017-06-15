احمد خميس

فتح محقق مخفر الجابرية تحقيقا للوقوف على ملابسات تعرض موظفي استقبال للاعتداء بالضرب من قبل مواطنين، الاول من مواليد 1983 والثاني من مواليد 1979. وكان وافد مصري قد قدم بلاغا الى مخفر الجابرية افاد فيه بأنه يعمل موظف استقبال بإحدى العيادات الطبية وانه وزميلتيه تعرضوا للاعتداء بالضرب من جانب مواطنين شقيقين على خلفية اولوية الحجز والدخول الى الطبيب، واحيل البلاغ الى جهة الاختصاص. في سياق آخر، أبلغ مواطن مخفر الصباحية بأنه تعرض للضرب من قبل شقيقه الاكبر الذي يسكن بنفس المنزل وأحضر تقريرا طبيا بالاصابات التي لحقت به، واحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.