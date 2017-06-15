عبدالله قنيص ـ هاني الظفيري

قال مصدر امني إن أي ادعاء بالسرقة يتم التحقق منه من قبل رجال المباحث وايضا من قبل السلطة القضائية، مشيرا إلى جواز أن يعود المدعى عليهم بارتكابهم سرقات على المدعين بذلك، ولفت المصدر الى انه يحق لأي شخص أن يدعي ويسجل قضية ويتم أخذ أقواله ولكن في حال ثبوت كذب ما يدعيه تتم العودة عليه وملاحقته من قبل المدعين، كما أن للداخلية الحق في تسجيل قضية البلاغ الكاذب إذا تأكدت من كيدية البلاغ.

جاء تصريح المصدر الأمني عقب شيوع مقطع مصور لمواطن قال فيه إن هناك طريقة جديدة للنصب تتمثل في قيام أشخاص بوضع مركباتهم خلف سياراته متوقفة تحت مظلات وان هؤلاء الأشخاص يتعمدون ترك سيارتهم في وضعية تشغيل بحيث اذا ما صعد قائد المركبة الى السيارة التي تغلق عليه السير وتحريكها يلاحقه بقضية سرقة وان هؤلاء الاشخاص يحبكون القضايا بان يقدموا مستندا بنكيا بانهم سحبوا من البنك مبلغا من المال.

وأضاف: هذه العصابة تعتمد على وجود مستند بانها سحبت مبلغا ودليل آخر يتمثل في وجود بصمات المدعى عليهم.

وحذر صاحب المقطع المواطنين والمقيمين من ابتلاع الطعم.