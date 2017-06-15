أحمد خميس

تبادلت زوجة مواطنة وعائلة زوجها الضرب والسب والقذف وتحرير القضايا في مخفر الرميثية.

وكانت الزوجة قد تقدمت الى المخفر واتهمت شقيق زوجها العشريني ووالدته الخمسينية وكذلك عمه بالاعتداء عليها بالسب والضرب، وحضر الى المخفر زوج المدعية وشقيقه المشكو في حقه ووالده، حيث افاد الزوج بان زوجته وابن اخيها وابن اختها اعتدوا عليه وعلى والدته بالضرب والسب، وسجلت قضيتان بعنوان تبادل الضرب والسب والقذف.

من جهة اخرى، ابلغت مواطنة خمسينية مخفر الفنطاس بتعرضها للضرب من قبل طليقها الذي لا تعرف من بياناته سوى اسمه، واحضرت تقريرا من مستشفى العدان بالاصابات التي لحقت بها نتيجة الاعتداء.