يتقاضى ديناراً مقابل الكشف.. والأدوية مجاناً!

محمد الجلاهمة

قال مصدر امني ان قضية توقيف وافد آسيوي- عامل نظافة- امتهن مزاولة الطب لا يمكن ان تعتبر قضية جنائية فحسب، بل هي قضية مرتبطة باختراق وخلل في وزارة الصحة، وأن هذا الخلل والاختراق يظهران جليا من خلال كميات الادوية الضخمة التي ضبطت في محل سكن طبيب المخالفين، واشار المصدر الى ان مدير عام الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة اللواء سعود الخضر رفع تقريرا الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بحيث يتم رفعه الى وزارة الصحة لتحديد مكمن الخلل.

وكان رجال مباحث الاقامة وصلت اليهم معلومات عن ان وافدا آسيويا امتهن التطبيب مقابل دينار شامل الكشف والدواء، وبعد التحريات وثبوت الاتهام تمت مداهمة مسكن والعثور على كميات ضخمة من الادوية، واعترف الوافد ان الادوية مسروقة من محل عمله حيث يعمل في مستشفى حكومي، وان خدماته الطبية في الغالب موجهة الى مخالفي قانون الاقامة.